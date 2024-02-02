По данным издания, украинская сторона сорвала переговоры о передаче истребителей.

Ещё в марте 2023 года появилась информация, что Австралия могла бы передать Украине американские истребители F-18 Hornet, снятые с вооружения в 2021 году. Уже летом того же года в Соединённых Штатах Америки благосклонно отнеслись к такой идее, но украинские власти поставили приоритетом получение именно F-16, которые используют европейские страны.

Австралийское издание Australian Financial Review пишет, что Киев фактически сорвал переговоры о передаче F-18 Военно-воздушным силам Украины, когда один из представителей украинского военного руководства в беседе с австралийской стороной заявил: «Нам не нужен ваш летающий хлам»

реклама

Оборонный подрядчик, участвовавший в переговорах между странами и на которого ссылается издание, утверждает, что если бы Украина не сорвала переговоры, то австралийские самолёты могли бы уже летать в украинском небе. Остаётся непонятно лишь то, кто бы занимался обучением украинских пилотов на F-18 и как бы подготовили инфраструктуру для новой авиационной техники, если учесть, что для F-16 все эти процессы занимают порядка года.