Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Байден готов ужесточить миграционную политику и даже закрыть границу с Мексикой
Американский президент готов к жёстким мерам, которых требовали республиканцы

реклама

Пресс-служба Белого дома опубликовало заявление президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена, который заявил о готовности предпринять жёсткие меры по урегулированию вопроса нелегальной миграции в стране, если, конечно, это одобрит Конгресс.

Американский президент признал, что контроль на южной границе осуществляется ненадлежащим образом и это необходимо «починить», чего требовали члены Республиканской партии, вплоть до полного закрытия американо-мексиканской границы. По словам Байдена, его команда уже как два месяца проводит консультации с сенаторами от обеих партии для решения пограничного кризиса. Примечательно, что как раз таки в эти сроки американские власти пытаются согласовать сделку с республиканцами по утверждению финансирования Украины. Известно, что условия сделки как раз таки предполагают уступки республиканцам по миграционной политике.

реклама

Джо Байден также отметил, что если получит чрезвычайные полномочия по закрытию границы в случае её перегрузки, он воспользуется этим правом в тот же день. Стоит напомнить, что кандидат в американские президенты Дональд Трамп с аналогичным заявлением уже выступал в своих предвыборных речах.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее десять американских штатов отправили свои войска национальной гвардии для обеспечения безопасности границы в Техасе, которая граничит с Мексикой.

#сша #байден
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: США дали гарантии изъятия активов России в пользу Украины
В США разработана инновационная архитектура для отказоустойчивого электроснабжения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия начала проект Белкомур стоимостью 278 млрд рублей
64
Китай создал новый материал, который должен произвести революцию в авиации
+
В действительности Tesla начнёт выпускать новую массовую модель электромобиля ближе к концу следующего года
1
Одновременная солнечная вспышка вызывает отказ радиосвязи на Земле
+
Тяжелый дрон-напарник С-70 "Охотник", способный выполнять команды Су-57, поступит в серию в 2024
3
Российские конструкторы сумели вывести боевые вертолёты Ми-28 на совершенно новый уровень
+
Искусственный интеллект создал столько некачественного контента, что поиск Google деградировал
1
Полтора десятка американских компаний готовы вложить в экономику Вьетнама $8 млрд
+
В интернете обнаружена база данных, которая содержит 12 ТБ украденных учетных записей
+
Представлен сенсор с разрешением 100 МП, откидным экраном и твердотельным накопителем 1 ТБ
1
Pixel 9 может стать первым флагманом Google с тремя камерами на задней панели
+
На Дальнем Востоке начинается освоение Огоджинского угольного месторождения
1
Корпорация «Ростех» показала кадры испытания арктического варианта бронетранспортера БТР-3Ф
+
Boeing 757 потерял колесо незадолго до взлета
2
TSMC начинает строительство завода для производства 1-нм чипов
4
Китай переносит технологическое противостояние с США в космос
+
Производительность Ryzen 7 5700X3D практически равна Ryzen 7 5800X3D
22
Трассу А-360 "одели" в асфальтобетон в 2023 году
1
Intel повысила производительность видеокарт Arc A до 268% в новом драйвере
6
NI: "АПЛ Борей невозможно найти и трудно забыть, если Кремль отдаст приказ о запуске сотни ракет"
1

Популярные статьи

28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
58
10 видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности, которые стоит покупать в 2024 году
25
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
57
Как собрать в 2024 году мощный игровой ПК без переплаты, которого хватит для игр еще на пять лет
11
Xbox Game Pass тянет игровые консоли Microsoft на самое дно
34
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Январь)
44
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
83
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
2
Фондовому рынку Японии грозит “зомби-апокалипсис“
2
О том, как военный корабль ВМФ СССР отбил два рыболовных судна у береговой охраны Марокко
1

Сейчас обсуждают

rackshazz
08:52
Рот рабочий
Модель украинского происхождения побеждает в конкурсе Мисс Япония 2024
Оореу-Бзадаль Шакторуш
08:51
Взял блок на 1600, 96 ddr5 памяти. А больше не могу.
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Олег Тимофеев
08:44
Если в России так будут каждую разработку мурыжить то таких разработок больше и не будет а будет Места вместо двуствольной Каолиции и Т-90 вместо Арматы. Но сытым евреям это такой?
Серийная сборка и производство боевого БПЛА С-70 "Охотник" начнется во второй половине 2024 года
Marktomato
08:38
В 9000 рузенах нужно вводить 2.5D соединения между чиплетами, шоб не по текстолиту обмен данными происходил.
Геймерские процессоры серии Ryzen 9000X3D выйдут в 2025 году на новой архитектуре Zen 5 3D V-Cache
aleximus777
08:35
Так и надо, кто спорит. Если я сохраняю фильм, то скорее всего я опасаюсь, что его скоро и на торрентах будет не найти, и даже пережатая мазня на ютубе пропадет. Те это, в основном, старье, но мне дор...
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
Skunk Makung
08:34
Ожидал какой-то конкретики, факты, озвучивания реальных происшествий-новостей, слова специалистов с разбором. Но получил бред в красивом фантике. Высасывание непонятных проблем из пальца. Трогал и игр...
Xbox Game Pass тянет игровые консоли Microsoft на самое дно
Andrey
08:34
Форза скучная и пустая. ААА игры выходят через пару лет после релиза! Кому они нужны так поздно? Теряется весь ажиотаж. Да и выходит там только часть ААА игр, не говоря уже о том, что лучшие ААА (от С...
Xbox Game Pass тянет игровые консоли Microsoft на самое дно
commanderx
08:32
мышшш... япошкам зашла )
Модель украинского происхождения побеждает в конкурсе Мисс Япония 2024
Майкопское Честное
08:31
Не покупайте хуящик , потому что Васютин сонибой и ЛГБТ-активист.
Почему не стоит покупать консоли Xbox в 2024 году
Нургаяз Бакиев
08:31
Автор бездумный лжец. На ММ с учётом возврата МПБ650+7600х+оперативка32гб+кулер вышли у меня с возвратом бонусов 36500, на Ам4 сборка(без карты, жесткого и блока) вышла 24500. Какие бешеные суммы? И н...
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем