Американский президент готов к жёстким мерам, которых требовали республиканцы

Пресс-служба Белого дома опубликовало заявление президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена, который заявил о готовности предпринять жёсткие меры по урегулированию вопроса нелегальной миграции в стране, если, конечно, это одобрит Конгресс.

Американский президент признал, что контроль на южной границе осуществляется ненадлежащим образом и это необходимо «починить», чего требовали члены Республиканской партии, вплоть до полного закрытия американо-мексиканской границы. По словам Байдена, его команда уже как два месяца проводит консультации с сенаторами от обеих партии для решения пограничного кризиса. Примечательно, что как раз таки в эти сроки американские власти пытаются согласовать сделку с республиканцами по утверждению финансирования Украины. Известно, что условия сделки как раз таки предполагают уступки республиканцам по миграционной политике.

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Джо Байден также отметил, что если получит чрезвычайные полномочия по закрытию границы в случае её перегрузки, он воспользуется этим правом в тот же день. Стоит напомнить, что кандидат в американские президенты Дональд Трамп с аналогичным заявлением уже выступал в своих предвыборных речах.

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Ранее десять американских штатов отправили свои войска национальной гвардии для обеспечения безопасности границы в Техасе, которая граничит с Мексикой.