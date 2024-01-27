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Nacvark
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: США дали гарантии изъятия активов России в пользу Украины
Однако единолично американские власти не смогут принять такое решение.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию Politico заявил, что Соединённые Штаты Америки предоставили украинскому правительству все гарантии по поддержке изъятия замороженных российских активов на Западе в пользу украинского государства для его дальнейшего восстановления.

Издание Bloomberg уже ранее писало, что в комитете по международным отношениям Конгресса Соединённых Штатов Америки (в составе Сената) одобрили документ, поддерживающий изъятие западных активов России. Однако большая часть замороженных российских активов храниться в Бельгии и Швейцарии, поэтому американские власти не могут единогласным решением изъять их. В то же время в Европе царят сомнения, является ли такой шаг оправданным с точки зрения международных экономических отношений, ведь он создаёт риск подрыва доверия к евро.

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Помимо этого глава украинского правительства обозначил, что ведётся активная работа с Белым домом и Конгрессом для согласования финансовой поддержки на 2024 год и надеется на поддержку Украины со стороны любого американского президента, который заступит на эту должность.

#украина #сша #шмыгаль
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