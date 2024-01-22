Речь о Роне ДеСантисе, который не желает видеть кандидатом от республиканцев Никки Хейли.

После прошедшего в штате Айова праймериза Республиканской партии, кандидат Дональд Трамп получил абсолютное большинство голосов (51%), а его оппоненты - Рон ДеСантис и Никки Хейли получили 21,1% и 19,1% голосов избирателей соответственно. Как итог, ДеСантис решил приостановить свою президентскую кампанию, поддержав Трампа на предстоящих осенью 2024 года президентских выборах.

Американский политик в своём аккаунте социальной сети X (бывший Twitter) объявил, что если бы мог что-то сделать для достижения благоприятного результата для его кандидатуры, он бы это сделал, но сейчас он не может просить своих сторонников жертвовать время и ресурсы на пустые попытки добиться победы в невозможном (прямая цитата - «У нас нет чёткого пути к победе»)

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Своё желание поддержать кандидатуру Дональда Трампа он объяснил тем, что не может допустить прихода старой республиканской гвардии прошлых лет во главе с Никки Хейли. Сам Трамп назвал большой честью поддержку со стороны своего главного оппонента, добавив, что ждёт возможности совместно поработать с ним для нанесения поражения Джо Байдену на президентских выборах.

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ДеСантис считает, что текущие результаты праймериза Республиканской партии отображают желание сторонников республиканцев дать ещё один шанс Дональду Трампу. Остаётся непонятным лишь то, зачем Рон ДеСантис выдвигал кандидатуру, которую отозвал после поражения в первом же регионе.