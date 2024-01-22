Небольшая балтийская страна из-за оказания военной помощи потеряли достаточно много оружия по её меркам.

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о намерениях литовского правительства поставить Украине ещё больше бронетехники, боеприпасов и средств противодействия беспилотным летательным аппаратам. При этом он подчеркнул, что за два года оказания военной помощи украинскому государству, склады литовской армии значительно опустили, но страна продолжить поставлять новое оружие.

По словам литовского президента, Литва является одним из лидеров по поддержке Киева, если считать оказанную помощь в соотношении с объёмом ВВП: страна поставляет украинцам оружия на 1,45% от внутреннего валового капитала. Он призвал европейские страны нарастить поставки и обратить внимание на возможность совместных закупок, при этом с меньшей тратой времени на достижение договорённостей.

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На текущий момент литовские власти отправили украинцам вооружения на более чем пятьсот миллионов евро, ещё определённая сумма была потрачена на невоенные грузы.

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Ранее Гитанас Науседа признал, что Запад мог устать от оказания помощи Украине в рамках противодействия России, но это необходимо, чтобы любой ценой избежать победы российской армии.