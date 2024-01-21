Она помогла российским военным сдержать контрнаступление Вооружённых сил Украины.

Издание The Telegraph опубликовало статью, в которой рассказывает о том, как Украина начала копировать российские фортификационные сооружения в пределах линии боевого соприкосновения, ещё известные как «линия Суровикина»

Именно благодаря этой системе обороны Россия смогла сдержать контрнаступление Вооружённых сил Украины, которое некоторые украинские официальные лица охарактеризовали как «активную оборону»

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Украинский президент Владимир Зеленский ещё в конце прошлого года анонсировал укрепление оборонительных сооружений на самых горячих точках и определённая работа уже была проделана: укреплено Авдеевское, Лиманское и Купянское направления.

По данным издания, украинские фортификационные сооружения очень начали напоминать «линию Суровикина», так как включают в себя трёхслойную систему окопов, танковые ловушки и опорные пункты. При этом отмечается, что оборонительная линия будет не такая жёсткая, как российская, ведь с этих направлений украинская армия планирует ещё наступать.

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The Telegraph заключило, что 2024 год для Украины - период восстановления после провалившегося контрнаступления. Авторы издания подчёркивают, что долгая оборона, особенна зимой, может негативно повлиять на физическую подготовку украинских военных и их умения.

