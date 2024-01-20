Однако если те не будут называть белорусов агрессорами.

Некоторое время назад Совет безопасности Белоруссии рассмотрел новый проект военной доктрины, в котором предусматривается список враждебных стран, линейка внешних угроз безопасности, обязательства перед союзниками и позиция по применению тактического ядерного оружия.

Министр обороны страны Виктор Хренин объявил, что белорусские власти готовы сотрудничать в военной сфере с любыми государствами и даже НАТО, а обновлённая военная доктрина может стать основной для урегулирования ситуации в Европе, запуска новых диалогов. По словам белорусского министра, Белоруссия продемонстрировала заинтересованность в восстановлении влияния международных организаций по безопасности, таких как, Организации объединённых наций и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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Помимо этого проект новой доктрины предполагает сотрудничество с любыми государствами и белорусское правительство может возобновить прагматичный диалог с государствами НАТО, однако если те прекратят агрессивную риторику в адрес Белоруссии. Иными словами, перестанут позиционировать белорусское государство как страну-агрессора.