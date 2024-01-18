Об этом попросили сами военные.

Пресс-служба Тернопольского городского совета объявила, что передала на нужды Вооружённых сил Украины часть демонтированной с улиц старой брусчатки. Её демонтировали ещё в предыдущих годах после проведения плановых ремонтных работ. Соответствующее решение принято 17 января.

Помимо этого командиры воинских частей обратились к органу муниципального управления с просьбой передать 11 многофункциональных офисных устройств и 3 ноутбука общей стоимостью 125 тысяч гривен (~290 тысяч рублей)

реклама

В сообщении пресс-служба добавила, что Тернопольский городской совет регулярно передаёт подразделениям украинской армии технику и оборудование и только на этой неделе было передано оборудования на общую сумму в 1,335 миллионов гривен (~3 миллиона рублей), а также автомобиль скорой помощи.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее издание Forbes писало, что украинские города тратят на брусчатку больше, чем на оборону. Подобная тенденция сохраняется в большинстве населённых пунктов и суммарно 21 город направил на нужды сил обороны 3,8 миллиардов гривен (~8,8 миллиардов рублей), когда на благоустройство ушло 12,8 миллиардов гривен (~30 миллиардов рублей)