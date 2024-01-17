Он требует 500 тысяч гривен моральной компенсации.

В начале декабря бывший Президент Украины Пётр Порошенко планировал совершить рабочую поездку в Польшу, Соединённые Штаты Америки и Венгрию, однако его планы обломались когда сотрудники Государственной пограничной службы страны отказались подписывать ему выезд. Пограничники объяснили экс-президенту, что им была дана команда сверху и выписанное спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком разрешение на выезд недействительно.

Как оказалось позже, украинский политик планировал провести встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, с которым в Офисе президента Украины контактов установить до сих пор не могут. Предполагается, что действующий украинский президент Владимир Зеленский, имеющий не лучшее отношение к своему предшественнику, заблокировал ему выезд как раз таки из-за плановой встречи с главой венгерского правительства.

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Во время скандала с пограничниками Порошенко обещал им, что они заплатят за это. Теперь украинский политик решил подать в суд на Вооружённые силы Украины, а именно 7-й пограничный Карпатский отряд Государственной пограничной службы, затребовав компенсацию на сумму в 500 тысяч гривен (~1,1 миллион рублей) за нанесённый моральный вред.

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Судебное заседание по данному вопросу назначено на 17 января 2024 года в 16:00 по местному времени.