Это связано с увеличением интенсивности боевых действий на украинских территориях.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя опубликованный Bild материал насчёт подготовки Германии к войне с Россией, заявил, что НАТО должно быть готовым к любым сценариям в отношении России. Особенно, если учитывать увеличение наступательных операций российской армией в зоне боевых действий.

Польский министр подчеркнул, что новое правительство продолжит курс по модернизации Вооружённых сил страны, а власти с рядом компаний контракты на поставки вооружения. Уже была новость о том, что польские заводы товаров народного потребления начинают адаптировать производство под военные нужды.

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На фоне сложной обстановки в мире бюджет Министерства обороны Польши вырастет на 20% и будет равен 119 миллиардам злотых, то есть 29,5 миллиардам долларов. Примерно такой же бюджет был у российской армии в 2013 году.

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Ранее немецкое издание Bild опубликовало статью, в которой, ссылаясь на якобы секретные документы, рассказало о подготовке Германии к прямой конфронтации с Россией к 2025 году. В НАТО объяснили, что издание получило обычный сценарий учений, построенных на реальных событиях и он не представляет собой аналитические прогнозы североатлантического альянса по дальнейшему раскладу в мире.