Недавно издание Bild опубликовало материал, в котором, ссылаясь на секретные документы, рассказало о подготовке Бундесвера к войне с Россией.

Недавно немецкое издание Bild опубликовало статью, в которой, ссылаясь на секретные документы, сообщило о подготовке Бундесвера к прямой конфронтации с Россией уже в 2025 году. Речь шла об оборонительной войне на случай вторжения российской армии.

Директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс отреагировал на материал издания, отметив, что распространённая информация о подготовке немецких властей к войне с Россией - не секретный разведывательный анализ. Чиновник утверждает, что Bild получили сценарий военного учения и ни о каком прогнозировании дальнейшей ситуации в мире в документе не могло говориться.

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По словам Сартса, если раньше НАТО использовали в своих учениях воображаемые ситуации, чтобы проверить возможности вооружённых сил, то сейчас североатлантический альянс использует существующие страны и регионы в своих сценариях учений.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался от комментариев по статье Bild, добавив, что и это издание в последнее время не брезгает публикацией различных «уток»