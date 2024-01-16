Польские власти вкладывают миллионы долларов в военные инвестиции.

«Польские заводы идут на войну» - с таким заголовком вышла статья польского издания Rzeczpospolita, которая максимально чётко отражает происходящую ситуацию с военно-промышленным комплексом в стране. Власти Польши нарастили объём инвестиций в оборонную сферу, закупая и производя собственное вооружение.

В статье говорится, что завод по производсту тротила Nitro-Chem в Быдгоще производит максимальное количество сырья, завод Lucznik в Радоме планирует увеличить производство винтовок до 100 тысяч единиц в год, а оборонный подрядчик из Сталёва-Воля Huta Stalowa Wola, специализирующийся на производстве гаубиц и бронетранспортёров, получил поручение удвоить поставки техники в армию.

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Польские компании военно-промышленного комплекса после событий 24 февраля 2022 года активно производят оружия на фоне увеличения государственных инвестиций в оборону, а заводы товаров народного потребления мобилизуют своё производство. Так, например, производитель электробусов Autosan теперь будет выпускать новые многоцелевые бронемашины Waran.

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Помимо этого Польша после закупки южнокорейских танков K2 «Чёрная пантера» вывела Южную Корею в список мировых топ-экспортёров оружия.