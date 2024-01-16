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«Польские заводы идут на войну» - с таким заголовком вышла статья польского издания Rzeczpospolita, которая максимально чётко отражает происходящую ситуацию с военно-промышленным комплексом в стране. Власти Польши нарастили объём инвестиций в оборонную сферу, закупая и производя собственное вооружение.
В статье говорится, что завод по производсту тротила Nitro-Chem в Быдгоще производит максимальное количество сырья, завод Lucznik в Радоме планирует увеличить производство винтовок до 100 тысяч единиц в год, а оборонный подрядчик из Сталёва-Воля Huta Stalowa Wola, специализирующийся на производстве гаубиц и бронетранспортёров, получил поручение удвоить поставки техники в армию.
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Польские компании военно-промышленного комплекса после событий 24 февраля 2022 года активно производят оружия на фоне увеличения государственных инвестиций в оборону, а заводы товаров народного потребления мобилизуют своё производство. Так, например, производитель электробусов Autosan теперь будет выпускать новые многоцелевые бронемашины Waran.
Помимо этого Польша после закупки южнокорейских танков K2 «Чёрная пантера» вывела Южную Корею в список мировых топ-экспортёров оружия.