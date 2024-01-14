Всё это происходит на фоне конфликта с Западом.

Палестино-израильский конфликт привёл к тому, что йеменские хуситы из военизированной организации «Ансар Аллах» начали атаковать гражданские коммерческие судна в Красном море, тем самым спровоцировав на себя ракетную атаку Военно-воздушными силами Соединённых Штатов Америки и Великобритании.

Как пишет издание The Telegraph, Иран содействует хуситам в подготовке их бойцов для войны с Израилем и атакам на гражданское судоходство в Красном море. Курс обучения составляет шесть месяцев и проходит на базе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Университете морских наук и технологий, связанного с Военно-морскими силами Ирана. Первое обучение стартовало ещё в январе 2020 года.

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Помимо этого оппозиционный иранский телеканал Iran International сообщает, что Иран предлагает жителям Йемена ежемесячную зарплату в 100 долларов, если те вступят в «Ансар Аллах»

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Сумма является ничтожной, если сравнивать её с 1,3 тысячами долларов, которые иранские власти платят членам «Хезболлы» в Ливане, но в Йемене за чертой бедности живут порядка 80% населения, поэтому даже такие деньги для йеменцев служат мотивацией. Кампания по вербовке уже имеет свои успехи: за последние две недели к хуситам присоединилось порядка тысячи человек.