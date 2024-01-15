Об этом сообщает издание The Telegraph.

После вторжения ХАМАС на израильские территории Соединённые Штаты Америки активизировали свои военно-морские силы в регионе, в том числе в акватории Красного моря. Британский флот мог бы поддержать американцев в обеспечении безопасности морского пространства и защиты гражданского судоходства, направив свои авианосцы, но из-за нехватки личного состава в армии сделать это не получтся.

По данным издания The Telegraph, британские власти не могут поддержать американскую военную операцию «Страж процветания» по разблокировке морского судоходства в Красном море с помощью авианосцев, так как не до сих пор не укомплектовали экипаж вспомогательного судна Fort Victoriа (находится в эксплуатации, из экипажа только технический персонал)

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Бывший Главнокомандующий Военно-морскими силами Великобритании лорд Алан Уэст удивлён, что власти до сих пор не предприняли экстренные меры по отправке в регион авианосца и не решили вопрос с Fort Victoia, сопровождающим авианосные группы.

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Источники The Telegraph в Министерстве обороны Великобритании утверждает, что в случае острой необходимости Fort Victoria в составе авианосной группы можно заменить вспомогательными суднами союзников.