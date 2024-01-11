Суд выдал ордер на их арест 8 января.

Недавно в Польше по результатам парламентских выборов ко власти пришла политическая коалиция «Гражданская платформа» во главе с премьер-министром Дональдом Туском. До этого польский политик уже возглавлял правительство страны и даже был председателем Европейского совета. Сейчас в стране идут все вытекающие перемен в правительстве, в том числе череда арестов членов прошлой правящей партии «Право и справедливость»

Издание Polskie Radio пишет, что полиция Польши арестовала бывшего министра внутренних дел страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика в президентском дворце, куда они были приглашены на церемонию назначения советников польского президента Анджея Дуды. Стоит отметить, что прошлое правительство имеет дружественные связи с текущим президентом страны.

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Пока Дуда отлучился на встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Бельведерском дворце, польские чиновники были арестованы по постановлению суда, который выдал ордер на их арест 8 января. Ещё в декабре Каминьский заявил, что он не преступник и его уголовное преследование несёт исключительно политический характер. Тогда он говорил, что если попадёт в тюрьму, то станет политическим заключённым, чего пытается избежать действующий польский президент.

По словам бывшего главы канцелярии польского президента Гражины Игначак-Бандыч, Дуда считает задержание экс-членов правительства наказанием за то, что они возглавляли Центральное антикоррупционное бюро и обнаружили коррупцию в высших эшелонах власти, когда председателем правительства был Дональд Туск. Мариуш Каминьский уже ранее рассказывал о том, как в 2009 году направил Туску секретное письмо, раскрывающее масштабы коррупции в правительство, но уже в следующем месяце получил повестку в прокуратуру как подозреваемый по этому же делу.

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Более того, тогда дело дошло до того, что Каминьского и Вонсика приговорили к трём годам лишения свободы, но Дуда помиловал их, а дело вернулось на рассмотрение суда.