Накануне южнокорейские власти эвакуировали местное население с островов.

Южнокорейское издание Yonhap, ссылаясь на источники в армии, сообщает, что вчера с 9:00 до 11:00 по местному времени Северная Корея провела артиллерийский залп из 200 снарядов по водам у западного побережья недалеко от границы с Южной Кореей, по сути направив огонь в сторону южнокорейских островов.

По данным издания, накануне южнокорейские власти эвакуировали местное население с островов, так как получили сообщение от военных о ситуации, связанной с провокацией со стороны КНДР.

реклама

Издание Associated Press пишет, что артиллерийский залп северокорейской армии был проведён в рамках военных учениях. Теперь южнокорейская армия запланировала аналогичные учения.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил о невозможности мирного объединения Северной и Южной Кореи, связав это с выбором южнокорейских властей стратегии, создающей единообразие и противоречащей сосуществовании двух систем в одном государстве. До этого допускалось, что Корейский полуостров может быть объединён в одно государство в формате конфедерации, но все попытки организовать это не увенчались успехом.