Он считает, что в Южной Корее сделали всё для того, чтобы этого не произошло.

После раскола Корейского полуострова на демократическую Южную и коммунистическую Северную Корею в корейском обществе популяризировалось политическое направление по объединению Кореи в единое государство. Такую концепцию считают возможным реализовать в трёх случаях:

КНДР поглотит Южную Корею; Южная Корея поглотит КНДР; Страны образуют конфедерацию.

Их всех сценариев мирным является только третий, который мог бы позволить сохранить две разные политические системы в одном государстве, при этом формально сделав остров единым, дав шанс на постепенную стабилизацию политической ситуации на нём. Однако с прошлого десятилетия никаких конкретных шагов к этому предпринято не было, ведь обе стороны не смогли найти компромиссное решение, а ситуация лишь обостряется с каждым годом, повышая риски вооружённого конфликта в регионе.

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что не считает возможным объединение с Южной Кореей, о чём передаёт Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК)

По мнению северокорейского политика, южнокорейские власти выбрали второй сценарий по объединению Кореи (на основе поглощения КНДР) с целью сформировать единообразную систему, что противоречит принципу «один народ, одно государство, две системы»

Ким Чен Ын призвал Вооружённые силы страны быть готовым в случае чрезвычайной ситуации предпринять все меры по умиротворению Южной Кореи, даже если придётся применить ядерное оружие.

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Что касается возможности формирования единого корейского государства в формате конфедерации, сейчас данный вопрос обсуждать крайне сложно, ведь перед миром стоит две абсолютное разные Кореи: Южная - демократическая и либеральная, Северная - коммунистическая и тоталитарная. С обретения независимости страны сделали кардинальный вклад в развитие собственной национальной идентичности и теперь корейцы с юга и севера отличаются в культурном, социальной, ментальном и экономическом плане. К этому всему стоит добавить принципиальную разницу в политической позиции новых разобщённых корейских режимов.