Согласно основному закону страны, президент может быть избран один раз на семилетний срок.

В 2019 году Касым-Жомарт Кемелевич Токаев заступил на пост президента Казахстана и, согласно конституции страны, он может избираться лишь один раз на семилетний срок, после чего должен уйти в отставку. В интервью Egemen Qazaqstan казахского президента спросили насчёт его амбиций быть переизбранным.

Токаев утверждает, что все слухи о проведении референдума с целью внесения изменений в конституцию - лишь слухи и правило, по которому президент может быть избран всего один раз, больше никогда изменено не будет, ведь конституционная реформа проводилась не с целью внесения последующих поправок в основной закон.

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По словам казахского президента, идея одного семилетнего срока была поднята ещё 15 лет назад, но тогда поддержки не нашла. Однако после того, как он вступил в должность, страна пошла по пути демократизации политической системы, освобождения экономики от государственной монополии и предоставлению свободы общественной жизни.

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Причём, как отмечает Токаев, некоторые влиятельные люди не оценили шаги по демократизации Казахстана, считая это угрозой глубоко укоренившейся системе. Политик намекнул на ситуацию с массовыми беспорядками в январе 2022 года, когда подобные люди решили «повернуть реформу вспять», разрушив всё и вернувшись к удобной для них ситуации.