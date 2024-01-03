До этого была информация, что Соединённые Штаты Америки предоставляет украинцам координаты целей для ударов.

Издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники, уже писало, что Соединённые Штаты Америки предоставляют Вооружённым силам Украины координаты целей для нанесения ударов с помощью реактивной системы залпового огня M142 HIMARS. Сейчас же, как пишет издание «Страна.ua», ситуация немного изменилась.

Американский посол Бриджит Бринк сообщил, что теперь украинская армия вправе самостоятельно принимать решения, по каким целям и на какой дальности поражать объекты.

реклама

При этом стоит понимать, что дальность M142 HIMARS для украинцев по-прежнему ограничена. Украинская армия так и не получила дальнобойные ракеты, способные поражать цели на расстоянии свыше 300 километров, а предоставленный кассетный вариант ракет ATACMS имеет дальность всего 165 километров.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Недавно украинский президент Владимир Зеленский уже подчёркивал необходимость предоставления Украине американских ракет ATACMS с дальностью поражения цели до 300 километров, а также намекал на важность немецких ракет Taurus, которые, по его словам, могут позволить уничтожить Керченский мост.