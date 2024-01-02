Украинская армия во многом полагалась на американскую военную помощь.

Издание The Telegraph пишет, что Украина текущей зимой не сможет эффективно отражать российские атаки как на гражданские, так и на военные объекты. Связано это с нехваткой боеприпасов для систем противовоздушной обороны, вызванной существенным сокращением военной помощи от Соединённых Штатов Америки.

Почти неделю назад американские власти направили в Украину последний пакет военной помощи, общая стоимость которого составила 250 миллионов долларов. Украинская армия получила от американцев в основном боеприпасы, включая противоракеты для систем противовоздушной обороны, в особенности зенитно-ракетных комплексов Patriot, о которых украинские власти вечно просят.

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Аналитики в интервью изданию объясняют, что европейская помощь не покроет все потребности украинской противовоздушной обороны для полной защиты Украину, а согласование поддержки от Соединённых Штатов Америки в ближайшее время не произойдёт. Это вынудит военно-политическое руководство расставлять приоритеты, какие гражданские и военные объекты защитить важнее всего.

Аналитик в сфере обороны Джимми Раштон видит ситуацию так, что украинской армии придётся порой попросту игнорировать воздушные цели из-за нехватки ракет-перехватчиков.

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