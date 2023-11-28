Речь о Марьяне Безуглой, которая указывала на ошибки главнокомандующего украинской армией.

Вчера была новость о том, что украинский депутат Марьяна Безуглая раскритиковала Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного за то, что он не может предоставить конкретный план действий на 2024 год: «ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный» и призвала отстранить его с должности. Среди военных её слова вызвали негодование, ведь политик не имеет никакого прямого отношения к военному делу, а лишь является заместителем председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Украинский портал «Суспiльне» пишет о том, что большинство украинских депутатов из правящей партии «Слуга народа» не оценили призывы Безуглой уволить главнокомандующего украинской армией и их в целом возмущает поведение чиновницы. По этой причине рассматривается возможность её исключения с парламентской фракции, чтобы таким путём дискредитировать.

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Один из депутатов, у которого издание взяло анонимное интервью, не уверен в том, что им удастся это сделать. Он допускает, что вопрос попросту не поставят на голосование в парламенте.