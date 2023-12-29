Однако в какой-то момент переговоры сорвались.

Представитель Украины на переговорах с Россией в Стамбуле и бывший министр иностранных дел страны Александр Чалый рассказал о том, как весной 2022 года был шанс заключить быстрый мир и завершить боевые действия на украинских территориях.

По словам украинского дипломата, в ходе переговорного процесса был достигнут компромисс, далёкий от ультиматума, который российские власти представили в начале боевых действий. Он также отметил, что российский президент Владимир Путин, осознав происходящее ситуации, действительно был готов достичь мирного урегулирования, выдвинув компромиссную инициативу.

реклама

Однако, несмотря на заключение Стамбульского коммюнике, далёкого от изначально предложения российских властей, в какой-то моменты переговоры были сорваны. Чалый подчеркнул, что необходимо помнить о тогдашних намерениях Путина заключить с Украиной мирное соглашение.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В ноябре помощник российского президента Владимир Мединский говорил, что Россия на переговорах 2022 года требовала от Украины признать Крым российским, отказаться от территориальных претензий на Луганск и Донецк, фактически признав их независимость, принять внеблоковый статус и выполнить ряд гуманитарных требований.