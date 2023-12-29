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Nacvark
Представитель Украины на переговорах с Россией заявил о готовности Путина подписать мир ещё в апреле
Однако в какой-то момент переговоры сорвались.

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Представитель Украины на переговорах с Россией в Стамбуле и бывший министр иностранных дел страны Александр Чалый рассказал о том, как весной 2022 года был шанс заключить быстрый мир и завершить боевые действия на украинских территориях.

По словам украинского дипломата, в ходе переговорного процесса был достигнут компромисс, далёкий от ультиматума, который российские власти представили в начале боевых действий. Он также отметил, что российский президент Владимир Путин, осознав происходящее ситуации, действительно был готов достичь мирного урегулирования, выдвинув компромиссную инициативу.

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Однако, несмотря на заключение Стамбульского коммюнике, далёкого от изначально предложения российских властей, в какой-то моменты переговоры были сорваны. Чалый подчеркнул, что необходимо помнить о тогдашних намерениях Путина заключить с Украиной мирное соглашение.

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В ноябре помощник российского президента Владимир Мединский говорил, что Россия на переговорах 2022 года требовала от Украины признать Крым российским, отказаться от территориальных претензий на Луганск и Донецк, фактически признав их независимость, принять внеблоковый статус и выполнить ряд гуманитарных требований.

#россия #украина #путин
2
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