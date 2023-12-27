«Это очень комфортный автомобиль», - считает министр финансов

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью «Россия 24» рассказал о том, что сотрудники его ведомства пересядут на отечественные автомобили Волжского объединения по производству легковых автомобилей «АвтоВАЗ», а именно на новый седан Lada Aura, серийное производство которого запустят в следующем году.

Российский министр, которому выпала возможность посидеть на пассажирском и водительском сиденье Lada Aura, называет его комфортным автомобилем, не уступающим западным аналогам.

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«Это абсолютно, проверено мной», - добавил он.

Силуанов сообщает, что Министерство финансов уже сделало заказ на производство пяти автомобилей, которые поставят в начале следующего года. Сотрудники именно этого министерства станут первыми, кто пересел на отечественные автомобили бизнес-класса.

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Lada Aura представляет из себя седан с двигателем 1,8 л. и мощностью 122 лошадиных сил. В АвтоВАЗе сразу отметили, что автомобиль будет подстраиваться под критерии государственных закупок, но его также смогут купить и другие юридические или физические лица.