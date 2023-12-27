Однако если речь о I и II группе, то тут нужно согласие военнообязанного лица.

После фактического завершения контрнаступления украинские политические и военные деятели подняли вопрос о необходимости расширения категории лиц, пригодных к мобилизации, чтобы тем самым компенсировать потери личного состава и удерживать численность армии, которая оптимальна для сдерживания российских сил..

В новом законопроекте теперь разрешают мобилизовать лиц, имеющих инвалидность III группы. Для понимания - список болезней/физиологических отклонений, с которыми могут мобилизовать:

паралич кисти, отсутствие пальцев;

культя бедра или голени, укорочение ноги на 7 сантиметров и более;

отсутствие почти, лёгкого или мочевого пузыря;

отсутствие глаза или слепота на один глаз;

кастрация (у мужчин);

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Помимо этого теперь лицо, имеющее инвалидность I или II группы, может поступить на службу в Вооружённых силах Украины. Для этого необходимо его письменное согласие.

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Предполагается, что вступить в силу поправки к законодательству могут весной следующей года, так как необходимо время на рассмотрение законопроекта, а после его принятия он обретёт юридическую силу только спустя месяц.