Об этом сообщил спецпредставитель НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина

Специальный представитель НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина в интервью Первому грузинскому каналу рассказал о том, что в Североатлантическом альянсе положительно воспринимают подписанную премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Азербайджана совместную декларацию.

По его словам, НАТО, как и Соединённые Штаты Америки с Европейским союзом, оказывают поддержку в нормализации отношений между Армений и Азербайджаном, чтобы добиться стабильности не только в кавказском регионе, но и в обеих странах.

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Помимо этого функционер североатлантического альянса отметил, что Армения чётко дала понять о желании изменить свою внешнюю политику, отдалившись от России на некоторое расстояние. По его мнению, армянские власти начали принимать свободные решения и уже пытаются сблизиться с Западом, прося от него большего сотрудничества, требуя большего политического диалога, большего присутствия НАТО.

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Хавьер Коломина поддерживает намерения армянских властей, учитывая, что это может быть полезно для восстановления стабильности в регионе и соответственно важно для североатлантического альянса.