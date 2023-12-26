До этого момента приезжие из Средней Азии, родившие детей, могли получать материнский капитал и после обратно уезжать к себе на родину.

Российский президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий выплату материнского капитала гражданам, не имеющим гражданства на момент рождения ребёнка. Теперь для получения социальной помощи ребёнок должен получить российское гражданство по рождению, а его родители обязаны иметь российский паспорт ещё до родов.

До этого момента в законе присутствовала лазейка, по которой приезжие из государств Средней Азии или других стран могли родить ребёнка у себя на родине (он получал паспорт другого государства), а после приехать в Россию, получив российское гражданство и затребовав помощь в рамках материнского капитала, которая в 2024 году составит 631 тысячу рублей.

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Российский депутат Ярослав Нилов, являющийся одним из авторов закона, считает такую меру необходимой, так как бывают ситуации, когда родители-неграждане рождали детей в другом государстве и затребовали поддержку от российского государства, при этом никто им не мешал вернуться на родину. Предполагается, что теперь количество претендентов на получение материнского капитала сократится на сто тысяч человек. Недавно уже был случай, когда беженка из Палестины приехала в Чеченскую республику и родила там дочь. Как итог, ей был вручён сертификат на получение материнского капитала в размере 775 тысяч рублей.