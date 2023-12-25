Немногие из них для украинцев приемлемы.

Специалист по стратегическому планированию Мэттью Шмидт, преподававший в Школе военных исследований Армии Соединённых Штатов Америки, в интервью CNN рассказал о том, какие он видит сценарии по окончанию боевых действий на украинских территориях.

Первый и второй из них более категоричные: либо безоговорочная победа российской стороны, либо возвращение Крыма украинской стороной и, как следствие, дестабилизация российской власти, позволяющая заставить Россию пойти на уступки перед Украиной. Российскую победу эксперт обсуждать не желает, а украинскую он считает возможной только если Соединённые Штаты Америки и Европейский союз немедленно начнут поставки высокотехнологичного оружия, но и это он по большей степени исключает.

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Однако самым вероятным сценарием он считает третий, в ходе которого боевые действия будут заморожены. При таких обстоятельствах политическое решение последует через несколько лет, а переговорный процесс будет затянут, чтобы оставить открытой возможность возвращения Украиной утраченных территорий.

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Мэттью Шмидт считает, что появление «новой» и более западной Украины даст возможность Киеву в перспективе воссоединится с восточными территориями по примеру объединения Федеративной республики Германия и Германской демократической республики спустя 40 лет. Для этого необходимо влиться в среду Запада, восстановить свою экономику и получить официальную или неофициальную защиту от НАТО.