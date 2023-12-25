Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Американский эксперт назвал три возможных сценарий окончания боевых действий в Украине
Немногие из них для украинцев приемлемы.

реклама

Специалист по стратегическому планированию Мэттью Шмидт, преподававший в Школе военных исследований Армии Соединённых Штатов Америки, в интервью CNN рассказал о том, какие он видит сценарии по окончанию боевых действий на украинских территориях.

Первый и второй из них более категоричные: либо безоговорочная победа российской стороны, либо возвращение Крыма украинской стороной и, как следствие, дестабилизация российской власти, позволяющая заставить Россию пойти на уступки перед Украиной. Российскую победу эксперт обсуждать не желает, а украинскую он считает возможной только если Соединённые Штаты Америки и Европейский союз немедленно начнут поставки высокотехнологичного оружия, но и это он по большей степени исключает.

реклама

Однако самым вероятным сценарием он считает третий, в ходе которого боевые действия будут заморожены. При таких обстоятельствах политическое решение последует через несколько лет, а переговорный процесс будет затянут, чтобы оставить открытой возможность возвращения Украиной утраченных территорий.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Мэттью Шмидт считает, что появление «новой» и более западной Украины даст возможность Киеву в перспективе воссоединится с восточными территориями по примеру объединения Федеративной республики Германия и Германской демократической республики спустя 40 лет. Для этого необходимо влиться в среду Запада, восстановить свою экономику и получить официальную или неофициальную защиту от НАТО.

#россия #украина #сша
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Боец украинского спец. подразделения «Kraken» похвалил Россию за шикарную линию обороны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Неисправность верхней ступени РН Alpha привела к выводу полезной нагрузки на нерасчетную орбиту
9
Начались испытания нового оптического разведывательного комплекса «Гранат»
2
Самый длинный мост на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург – Тюмень откроют в 2024 году
1
Китай создал материал, который маскирует ракету под пассажирский самолет
9
В Европе более 50 заводов по производству удобрений были закрыты из-за роста цен на газ
6
В Балтийском море начались испытания подводной лодки «Великие Луки»
+
На Ozon найдены поддельные SSD – накопитель XiaomiSSD-DK006 ёмкостью 32 Тб стоит всего 1800р
24
Немецкие фермеры отказываются делиться деньгами с Украиной и обещают массовую забастовку 8 января
6
Продуктовые воры в Британии выходят на новый уровень – за 2023г магазины потеряли $1.3 млрд
1
В Rheinmetall подтвердили намерение выпускать 400 танков KF51 Panther на территории Украины
5
Россия проведёт летно-конструкторские испытания ракеты-носителя нового поколения «Ангара-А5»
3
Hyundai наконец-то продает серийные версии своего концепта N Vision 74
+
Москитный флот Украины стал ещё меньше – "Ланцет" выследил и утопил бронекатер "Гюрза"
1
Rocket Lab выиграла контракт на 515 млн долларов на создание 18 спутников для правительства США
+
Раскрыты характеристики камер Xiaomi 14 Ultra
+
Новые Toyota Land Cruiser раскупили за полчаса
+
Американские аналитики назвали главные минусы всех истребителей пятого поколения: Су-57, F-35 и J-20
3
В Rheinmetall заявили о стремлении возродить украинский военно-промышленный комплекс
+
Производственные затраты на китайские солнечные панели снизились почти вдвое
+
На Украине показали кадры с места массового хранения уничтоженных в ходе контрнаступа БМП Bradley
+

Популярные статьи

10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 10
1
Решаю характерную для Linux проблему отсутствия каталога "Program Files"
63
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
124
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
125
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
108
Краткий обзор бюджетной мышки Acer OMW120
1
"Мятежная Луна" - Я тоже хочу быть "Звездными войнами" - краткий обзор посредственного фильма
2
Китайские рыбаки выложили в сеть видео секретной стелс-субмарины НОАК с наклонным парусом
1
Рассказ о том, как трейлер GTA VI вызвал волны любви и ненависти во всем мире
9
Человеческие сперматозоиды нарушают 3-й закон Ньютона — PRX Life
2

Сейчас обсуждают

Александр Лунин
05:58
Затем, очевидно, что даже с учётом подешевевшего железа сборка на АМ4 при любом раскладе выйдет тысяч на 20 дешевле
9 популярных, но переоцененных процессоров для игровых ПК, про которые стоит забыть в 2024 году
Palkovvodec
05:52
молдавии-то что делить? приднестровье разве что отдать России, что ещё в начале 90х было решено на референдуме.
Арестович призвал Украину и Россию подать коллективный иск к Западу и перестать быть "марионеткой"
Palkovvodec
05:50
метеоризм не считается же
В Европе более 50 заводов по производству удобрений были закрыты из-за роста цен на газ
Palkovvodec
05:49
ого, киевлянин не кастрюля, я думал это уже невозможно, что-то давно не встречались
Al-Jazeera: Украина впервые за сто лет будет отмечать Рождество в декабре
Denis Lykov
05:45
Ryzen 7800X3D в очередной раз обошел Core i9-14900K — в 17 играх из 21 победил процессор от AMD
Denis Lykov
05:44
Ryzen 7800X3D в очередной раз обошел Core i9-14900K — в 17 играх из 21 победил процессор от AMD
Palkovvodec
05:44
маркетинг не позволяет, сразу со 100нм прыгнуть на 1нм - это ж сколько прибыли потерять, зачем, когда можно по чуть-чуть понижать и с каждого поколения получать выгоду, а прогресс подождёт, бизнесмена...
Производство 2-нанометровых чипов обойдётся на 50% дороже 3-нанометровой технологии
Владимир
05:35
Передовать горячее питание из своего офиса в самую горячую точку боевых действий, мягко говоря звучит ирционально. Но допустим, надеюсь все во благо.
NVIDIA смогла направить $15 млн на нужды пострадавших в палестино-израильском конфликте
daimos
05:27
Типа стадия принятия наступает все у большего числа оппонентов с каждым днем
Министр обороны Британии заявил, что если Россия одержит победу, то мир ожидают негативные последствия
daimos
05:24
Ну так все-таки - забрали деда домой или нет?
NYP: Рядом с самолётом Джо Байдена летало НЛО и эти кадры попали на видео
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем