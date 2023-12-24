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Nacvark
Американский морпех предупредил Украину о возможностях России прорвать любую оборону
В пример он приводит Бахмут, который хоть и не самым быстрым и безопасным способом, но был взят.

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В конце ноября украинский президент Владимир Зеленский сообщил о намерениях возвести оборонительные сооружения на самых сложных направлениях. Позже в сети появлялись видео по фортификации и установке укреплений, препятствий на российско-украинской границе.

Отставной американский морской пехотинец Брайан Берлетик в эфире собственного YouTube-канала озвучил свою аналитику по данному вопросу. Он считает, что любые линии обороны, возводимые Вооружёнными силами Украины, бесполезны, если учесть нехватку подготовленных бойцов и оружия.

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По мнению американского военного, российская армия уже брала штурмом хорошо защищённые города, поэтому подобные препятствия не составят для них проблем. В пример он приводит бои за Бахмут, которые хоть и не быстрым образом, но завершились взятием города российскими военными. 

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Брайан Берлетик отметил существенное преимущество России в артиллерийском огне, выражаемое дефицитом у украинских военных боеприпасов и уничтожением украинских артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны. Морпех не забыл упомянуть и сложности с набором новых военных на службу в украинской армии.

#россия #украина
6
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