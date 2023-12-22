Украина будет претендовать на финансирования, которые отразятся на пособиях всех стран-участников союза.

Недавно в Европейском совете приняли решение запустить переговоры с Украиной по вступлению в союз. Такой шаг поддержало 26 стран, кроме Венгрии, премьер-министр которой попросту покинул заседание, чтобы не мешать остальным участникам, разделяющим иную точку зрения. Однако позже в Венгрии рассказали, что в случае чего вступление украинцев в европейское общество может быть заблокировано.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему его правительство выступает против интеграции Украины в Европейский союз. Связано это с тем, что в таком случае новый участник сможет претендовать на получение помощи в таком объёме, в котором получают все страны союза, ведь субсидируются в основном бедные и аграрные страны.

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По словам главы венгерского правительства, в Венгрии не хотят способствовать передачи Украине денег, которые должны принадлежать венграм.

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Ранее уже была новость о том, что членство Украины в Европейском союзе может обойтись европейским державам в 190 миллиардов евро, которые украинцы запросят сразу же после вступления в союз. Причиной тому - густонаселённость украинских территорий, низкий уровень благополучия населения (по сравнению с другими странами Европы) и аграрная промышленность страны.