Согласование членства Украины в Европейском союзе состоит из ряда голосований, на каждом из которых этот вопрос могут заблокировать.

Недавно была новость о том, что Европейский совет принял решение о запуске переговорного процесса по поводу членства Украины в Европейском союзе. Решение было принято при поддержке 26 стран и премьер-министр Венгрии Виктор Обран, который своим голосом фактически мог наложить вето на это решение, попросту покинул зал голосования. Известно, что венгерский политик выступает против вступления украинского государства в союз, опираясь на экономические последствия такого решения: Украина, как самая беднейшая и в то же время аграрная страна, сможет претендовать на большую часть субсидий.

Орбан отметил, что он пытался отговорить лидеров других 26 европейских стран от запуска переговорного процесса, но его попытки не увенчались успехом. Европейские лидеры посчитали, что блокировать такой вопрос не имеет смысла, ведь он не говорит о скором вступлении Украины в Европейский союз. При этом политик признал, что пока что это решение не вредит национальным интересам Венгрии.

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Глава венгерского правительства подчеркнул, что он по-прежнему может заблокировать вступление Украины в Европейский союз на любом из этапов, ведь впереди украинцев ждёт ещё около 75 голосований и финальное решение по поводу их членства.

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Текущая стадия вступления Украины в Европейский союз говорит о том, что стороны будут обсуждать все сферы жизнедеятельности страны-кандидата, их соответствии европейским стандартам, реформирование и прочее. До 2020 года запуск переговоров о членстве говорил, что кандидат на вступление в любом случае вступит в Европейский союз, хотя точные сроки варьировались, но после внесённых изменений страну могут исключить на любом из этапов.