Немецкий канцлер подчеркнул, что подобное происходит только в особых моментах.

Недавно в Европейском совете приняли решение запустить переговоры с Украиной по членству в Европейском союзе, на которых настаивал украинский президент Владимир Зеленский. Решение принято 26 странам-участниками, кроме Венгрии, премьер-министр которой попросту отсутствовал в зале, где проходило голосование. Виктор Орбан объяснил, что это никак не повлияет на национальные интересы венгров и не приблизит Украину к членству в союзе.

После этого в средствах массовой информации появилась информация, что немецкий канцлер Олаф Шольц отвлёк Орбана, пригласив того на кофе, чтобы он пропустил голосование по данному вопросу в повестке. Известно, что несмотря на позицию венгерского политика, он не смог убедить своих коллег в неправильности их действий и своим голосом «против» мог бы наложить крайне сомнительное вето.

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Немецкий канцлер подтвердил историю, что действительно предложил Виктору Орбану взять таймаут и дать возможность европейским странам достичь согласия по переговорам по Украине. Венгерский премьер согласился на это, покинув зал.

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Шольц подеркнул, что случившееся - никакой не трюк, а предложение помощи, принятое по взаимному согласию в соответствии с правилами. Он подчеркнул, что подобное не стоит проворачивать каждый раз и это исключительно для особых случаев. Скорее всего, речь о том, что внезапный выход представителя страны-участника Европейского союза во время важного голосования в Европейском совете - не самая здравая традиция.