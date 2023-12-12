Украина станет самой субсидируемой страной союза

В ноябре Европейская комиссия, основываясь на прогрессе по выполнению странами-кандидатами поставленных задач по реформам, порекомендовала начать переговоры о вступлении в Европейский союз Украины и Молдавии. Сейчас украинские власти пытаются добиться, чтобы все страны поддержали запуск переговоров по вступлению, хотя в Венгрии к этому относятся негативно.

Немецкие экономисты из Кёльнского института экономики Германии подсчитали, что потенциальное членство Украины в Европейском союзе обойдётся европейскому бюджету в 130 - 190 миллиардов евро, если полагаться на данные текущего многолетнего финансового плана на 2021 - 2027 годы.

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В таком случае Украина станет самой аграрной и густонаселённой страной Европейского союза и сможет рассчитывать на соответствующие субсидии. Только 70 - 90 миллиардов евро украинским властям дадут на сельскохозяйственные субсидии, ещё 50 - 90 миллиардов на реализацию региональной политики союза по повышению благосостояния страны. При этом всём украинское государство будет считаться беднейшим по всем показателям, сдвинув с этого места Болгарию, Румынию и Грецию.

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Ранее депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани назвал возможное вступление Украины в Европейский союз «финансовой бомбой» замедленного действия для европейских семей.