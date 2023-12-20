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Согласно индексу восприятия коррупции на 2021 год, Индонезия находится на 96 месте, немного уступая Белоруссии, то есть проблема хоть и не игнорируется полностью, но и борьба с ней происходит не так уж и эффективно. Причём коррупция распространена в низших эшелонах власти в том числе, о чём могут сказать люди, проживавшие на индонезийском острове Бали и имевшие дело с местной полицией.
Министр юстиции, политики и прав человека Индонезии Мохаммад Махфуд утверждает, что зачастую тенденция коррупционных действий среди чиновников связана с требовательностью их жён.
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«Плохие жёны», как назвал их индонезийский министр, требуют от своих мужей больше, в следствии чего они оказываются в тюрьме. В пример он приводит ситуацию, когда чиновник с зарплатой 20 миллионов рупий (1,4 тысячи долларов) имеет семейные расходы на сумму в 50 миллионов рупий (3,2 тысячи долларов) и ищет другие способы заработать, даже если придётся нарушить закон.
Слова Мохаммада Махфуда вызвали негативную реакцию среди защитников прав женщин. Эксперт Индонезийского института реформы уголовного правосудия Мадждина Рахмавати считает, что всё сказанное министром - стереотипы о женщинах и проблема коррупции в Индонезии имеет системный характер.