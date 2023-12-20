Мужья вынуждены злоупотреблять своим положением, чтобы покрыть расходы семьи.

Согласно индексу восприятия коррупции на 2021 год, Индонезия находится на 96 месте, немного уступая Белоруссии, то есть проблема хоть и не игнорируется полностью, но и борьба с ней происходит не так уж и эффективно. Причём коррупция распространена в низших эшелонах власти в том числе, о чём могут сказать люди, проживавшие на индонезийском острове Бали и имевшие дело с местной полицией.

Министр юстиции, политики и прав человека Индонезии Мохаммад Махфуд утверждает, что зачастую тенденция коррупционных действий среди чиновников связана с требовательностью их жён.

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«Плохие жёны», как назвал их индонезийский министр, требуют от своих мужей больше, в следствии чего они оказываются в тюрьме. В пример он приводит ситуацию, когда чиновник с зарплатой 20 миллионов рупий (1,4 тысячи долларов) имеет семейные расходы на сумму в 50 миллионов рупий (3,2 тысячи долларов) и ищет другие способы заработать, даже если придётся нарушить закон.

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Слова Мохаммада Махфуда вызвали негативную реакцию среди защитников прав женщин. Эксперт Индонезийского института реформы уголовного правосудия Мадждина Рахмавати считает, что всё сказанное министром - стереотипы о женщинах и проблема коррупции в Индонезии имеет системный характер.