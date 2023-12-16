В итоге пострадало 26 человек из присутствующих.

Вчера утром в Украине на Закарпатье в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района местный депутат Сергей Батрин от правящей партии «Слуга народа» во время заседания, где рассматривали бюджетные вопросы, взорвал три гранаты, в результате чего пострадало 26 человек. Изначально была информация о гибели депутата-подрывника, однако он выжил и находится в тяжёлом состоянии.

Видео с места событий (18+)

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Украинское издание «Закарпаття 24», ссылаясь на свои источники, пишет, что депутат был недоволен повесткой во время заседания. Конкретно он был возмущён принятием бюджета на следующий год без заслушивания отчётности за прошедший год, требуя этого. Помимо этого Батрин ссорился с коллегами насчёт выделения сельскому голове надбавки в 50% и ежемесячной премии 100% от оклада и всё это во время боевых действий.

На заседании Сергея Батрина никто не услышал, после чего он покинул здание сельсовета с одним из депутатов. Через 2 минуты и 40 секунд он вернулся уже без коллеги, но с тремя гранатами, которые и бросил на пол при всех.

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Ранее этот же депутат опубликовал видео, в котором рассказывал, как распиливается местный бюджет. Он призывал неравнодушных людей отстаивать свои права.