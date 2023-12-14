реклама
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с украинским президентом и участниками второго саммита «Украина - Северная Европа» заявила, что её правительство подготовит законопроект по оказанию Украине военой помощи на почти один миллиард евро.
По словам главы датского правительства, датчане решительно выступают на стороне Украины и планируют помимо этого выделить на поддержку страны 8 миллиардов евро в течение нескольких лет, а также передать украинской армии американские истребители F-16.
реклама
Уже сегодня датские власти подадут в парламент законопроект, где будет описываться военная помощь для Украины. В неё войдут боеприпасы, танки, дроны и другое военное оборудование, в котором нуждается страна. Фредериксен считает, что не время усталости, когда украинские военные сражаются на поле боя с Россией.
Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил чиновницу за недавний пакет военной помощи, поддержку в восстановлении Николаева и лидерство в истребительной коалиции. Он подчеркнул важность долгосрочности поддержки датских властей.