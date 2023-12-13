Такую инициативу выдвинул украинский депутат от правящей партии.

На официальном сайте Верховной рады Украины был зарегистрирован законопроект №10328 от 11 декабря 2023 года, предполагающий обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому для оглашения общенационального ежедневного времени молитвы за победу украинской армии. Инициатива выдвинута депутатом IX созыва Георгием Мазурашу от правящей партии «Слуга народа»

Предполагается, что молитва будет проходить для достижения Украиной победы и возвращения под украинский контроль подконтрольных российской армии территорий.

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Украинский депутат привёл реальные исторические случаи, когда молитва, по его мнению, могла помочь изменить ход истории. Один из таких - утверждённый в 1940 году премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем день молитвы, когда британские власти просили высшие силы уберечь британцев от нацистов. Подобная ситуация была и в Соединённых Штатах Америки, когда накануне успешной Нормандской операции американские власти ввели День национальной молитвы.

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Георгий Мазурашу предложил всем своим избирателям, кто не воспринимает эту идею, высказаться по этому поводу в комментариях в его социальной сети.