О чём говорили политики - непонятно, но эмоции на лице украинского президента о чём-то говорят.

Украинский президент Владимир Зеленский, как и многие другие политики, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, посетили Аргентину, где происходила инаугурационная речь новоизбранного аргентинского президента Хавьера Милейя. О аргентинском народном избраннике уже рассказывалось ранее в этой новости.

Зеленский успел поздравить аргентинского президента с его назначением, пожав ему руку и услышав с его уст слова поддержки. Хавьер Милей также напомнил, что Аргентина отказалась от вступления в BRICS, где состоит Россия, хотя уже в следующем году страна могла обрести полноправное членство.

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Пользуясь случаем, украинский президент смог завести диалог с венгерским премьером Орбаном, что зафиксировали на YouTube канале Сената Аргентины. К сожалению, записи их разговора нет, но судя по жестикуляции и мимике Зеленского, разговор выдался достаточно эмоциональным, хотя и коротким.

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Никаких официальных комментариев касаемо разговора политиков не дали ни в Офисе президента Украины, в правительстве Венгрии. Позже пресс-секретарь Орбана всё же сообщил, что европейские лидеры обсуждали членство Украины в Европейском союзе.