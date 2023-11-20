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Nacvark
Президентом Аргентины стал Хавьер Милей, противник BRICS и звезда TikTok
Он планирует сменить национальную валюту страны с аргентинского песо на американский доллар

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На фоне нерешённого экономического кризиса в Аргентине результаты президентских выборов оставались непредсказуемыми до последнего момента. Их результат оказался неожиданным, ведь во главе аргентинского государства встанет 53-летний Хавьер Милей - экономист, аналитик, звезда TikTok, известный своими правыми взглядами. Его главный конкурент во втором туре президентских выборов Серхио Масса признал поражение, пожелав Милею всего хорошего в следующие четыре года правления страной.

Хавьер Милей призывал «бросить больной аргентинский песо ради американского доллара», сжечь Центральный банк Аргентины, чтобы покончить с «раком инфляции», а для символизация своих планов сократить расходы правительства, он притащил на митинг включённую бензопилу.

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Новоизбранный аргентинский президент выступает за прекращение торговых отношений с Китаем и Бразилией, а также в целом не поддерживает идею интеграции в BRICS Аргентины, являющейся одной из шести кандидатов на вступление в союз. Как правый политик, он против абортов и за свободное ношение огнестрельного оружия.

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Милей получил поддержку аргентинского народа как раз таки из-за своих радикальных взглядов, которые как никогда актуальны из-за экономического коллапса в стране, нуждающейся в смелом политике. Многие видят решение экономического кризиса в том, что национальной валютой Аргентины станет американский доллар.

#аргентина #brics #милей #хавьер милей
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