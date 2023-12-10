Израильская армия закупит танковые снаряды Merkava.

Государственный департамент Соединённых Штатов Америки принял решение продать Израилю около 14 тысяч танковых снарядов для израильских танков «Меркава» без разрешения Конгресса. Общая сумма сделки составит 107 миллионов долларов (~10 миллиардов рублей)

Объясняется, что для одобрения продажи боеприпасов ведомство воспользовалось законом о контроле за экспортом вооружений, по которому разрешать подобные поставки законодателями не требуется. Сделка является частью другой продажи, предполагающей поставку израильской армии 45 тысяч танковых снарядов за 500 миллионов долларов, на которую в Белом доме просили одобрение у Конгресса.

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Блинкен подчеркнул, что отправка боеприпасов и всего необходимого оборудования должна произойти немедленно, чтобы подтвердить готовность американских властей поддерживать Израиль. Всё это входит в интересы национальной безопасности Соединённых Штатов Америки.

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Уточняется, что продажа танковых снарядов никак не скажется на обороноспособности армии Соединённых Штатов Америки.