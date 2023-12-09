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Первый заместитель помощника американского президента по вопросам национальной безопасности Джонатан Файнер рассказал, что в планах Соединённых Штатов Америки вывести Россию на переговоры к концу следующего году, причём чтобы они происходили на украинских условиях.
По словам чиновника, американские власти хотели бы, чтобы российское правительство село за стол переговоров на приемлемых условиях для Украины и опирающихся на устав Организации объединённых наций, который подкрепляет суверенитет и территориальную целостность международно-признанных стран. В противном случае им бы противостояла более сильная украинская армия, опирающаяся на сильную промышленность в Соединённых Штатах Америки и Европе.
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Файнер подчеркнул, что именно это является целью американских властей. В Белом доме уже работают над увеличением объёмов производства военно-промышленного комплекса, а также налаживается сотрудничество с украинцами по увеличению оборотов их промышленности.
Джонатан Файнер отметил, что в штатах не поддерживают удары Украины по российским территориям и подобные случаи не координируются американскими властями.