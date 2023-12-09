Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
США хотели бы склонить Россию к переговорам под конец следующего года на украинских условиях
Для этого нужно, чтобы Украина смогла предъявить свои условия.

реклама

Первый заместитель помощника американского президента по вопросам национальной безопасности Джонатан Файнер рассказал, что в планах Соединённых Штатов Америки вывести Россию на переговоры к концу следующего году, причём чтобы они происходили на украинских условиях.

По словам чиновника, американские власти хотели бы, чтобы российское правительство село за стол переговоров на приемлемых условиях для Украины и опирающихся на устав Организации объединённых наций, который подкрепляет суверенитет и территориальную целостность международно-признанных стран. В противном случае им бы противостояла более сильная украинская армия, опирающаяся на сильную промышленность в Соединённых Штатах Америки и Европе.

реклама

Файнер подчеркнул, что именно это является целью американских властей. В Белом доме уже работают над увеличением объёмов производства военно-промышленного комплекса, а также налаживается сотрудничество с украинцами по увеличению оборотов их промышленности.

рекомендации
MSI 4060 Ti всего на 1000р дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Джонатан Файнер отметил, что в штатах не поддерживают удары Украины по российским территориям и подобные случаи не координируются американскими властями.

#россия #украина #сша
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Солнце образовалась гигантская аномальная дыра
4
Владелец дешёвого блока питания обнаружил в нём контейнер-утяжелитель с загадочной субстанцией
23
24 актуальных смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат операционную систему HyperOS
4
Россия начала производство своего катера-камикадзе
4
Японские власти выделили $902 млрд на поддержку производства силовых полупроводниковых компонентов
3
Появились кадры сброса 4-х УМПК массой в полтонны каждый.
1
Кольца Сатурна исчезнут в 2025 году - NASA подтверждает и расказывает почему
2
ФРГ построит тоннель, который станет одним из крупнейших на континенте
2
Индия вернула космический корабль «Чандраян-3» на околоземную орбиту
+
Компания Micron планирует построить завод на территории Соединённых Штатов Америки
1
Российские бойцы в СВО получили боевые «Огурцы» –дрон-камикадзе с интересными характеристиками
+
Более 30 видеокарт проверили в Avatar: Frontiers of Pandora — GeForce RTX 4090 еле выдает 60 FPS
10
Украинская разведка: У России неограниченное количество стрелкового оружия
3
Атомфлот: строительство сверхмощного атомного ледокола «Россия» продвигается согласно графику
1
Realme GT5 Pro представлен в Китае по цене от 464 долларов
+
Пользователь купил дешёвый блок питания Equites T500 и нашёл внутри коробку с металлической стружкой
1
Google добавляет новую опцию восстановления файлов в сервис Google Drive
+
Процессор Ryzen 7 5800X3D превратили в максимально быстрый SSD на рынке
8
Мэттью Макконахи представил Exodus — научно-фантастический экшен от авторов Mass Effect
+
Откуда берутся российские «единороги» – как государство поддерживает перспективные инновации
+

Популярные статьи

О кошках, которые не боятся воды
19
Вторая жизнь немецкого танка «Leopard 2», модернизированного для Польши
2
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
221
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 8
13
Amkor за $2 млрд построит завод по упаковке и тестированию микросхем в США
8
Китайские эксперты предрекают победу России в украинском конфликте
45
Киев потребовал у США истребители F-18 Hornet, вертолеты Apache и системы ПРО THAAD
15
Asia Times: Запад требует, чтобы Китай перестал помогать Путину на Украине
5
Профессор Макаренко: Современные системы ПВО слабо подготовлены к перехвату дешевых беспилотников
8
5 недооцененных компьютерных игр, которые проигнорировали многие геймеры в 2023 году
2

Сейчас обсуждают

Truth Sееker
14:37
Удар по яйцам. Почему в магазинах «вылупились» трехзначные цены https://74.ru/text/business/2023/12/06/72984452/
Amkor за $2 млрд построит завод по упаковке и тестированию микросхем в США
kitava
14:35
Перевожу на русский. Выборы всё равно проиграем. Скинем проблему на Трампа, как Буш Афганистан.
США хотели бы склонить Россию к переговорам под конец следующего года на украинских условиях
Truth Sееker
14:34
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Truth Sееker
14:33
Так ты хохол оказывается
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Truth Sееker
14:32
На игровых приставках ты тоже торренты качаешь?)
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Truth Sееker
14:32
Не жили богато, нечего и начинать (с)
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Truth Sееker
14:27
⚡️Как мы и предполагали пару дней назад, пресс-секретарь ХАМАСа Абу Убейда, известный как Хадифа Ахлот, был серьезно ранен в результате атаки ЦАХАЛа на его убежище в Хан-Юнисе. Вместе с ним находили...
Палестинцы смогли уничтожить тяжелый израильский БТР Achzarit модернизированным выстрелом из РПГ-7
Truth Sееker
14:25
За сутки +1270 русских трупов. В основном - Авдеевскоее направление, возле угольной кучи №2. Окопные орки покорно и бездумно лезут на кучу (террикон). Их сотнями убивают. Что им на этой куче надо - «...
Российские подразделения постепенно продвигаются как в окрестностях Авдеевки, так и внутри города
Truth Sееker
14:23
Убивается армия РФ, об этом сами рос. пропагандисты говорят, тем более ВСУ в обороне, априори потерь меньше у них чем у атакующей армии РФ
Российские подразделения постепенно продвигаются как в окрестностях Авдеевки, так и внутри города
Ezdiumno ru
14:22
Это сколько же такое чудо-юдо стоит?
Док-станция Kensington раскрывает весь потенциал ноутбуков премиум-класса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем