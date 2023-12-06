В последнее время страна всё чаще начала напоминать о своих претензиях на территорию Гайаны.

Недавно стало известно, что по итогам проведённого в Венесуэле всенародного референдума 95,4% венесуэльцев проголосовали за интеграцию региона Гайана-Эссекибо, принадлежащего Гайанам, в состав государства. До этого была информация о пограничных конфликтах между венесуэльской и гайанской армией.

Венесуэла претендует на правый берег реки Эссекибо, составляющий 70% территорий ГайаныПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро объявил регион «зоной интегральной обороны», а также назначил начальником военного и административного штаба Гайана-Эссекибо генерал-майора Родригеса Кабельо. Венесуэльский президент продемонстрировал новую карту, на которой регион включён в состав венесуэльского государства, а также изложил о планах учредить 24-й штат Венесуэлы - Эссекибо.

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Помимо этого было дано указание всем нефтяным компаниям в неделимитированном море региона прекратить свою деятельность в течение трёх месяцев. Он подчеркнул, что Венесуэла готова к переговорам по продолжению их работы с уважением к международному праву, с уважением к законам, с уважением добрососедства. В рамках этого венесуэльские власти вскоре начнут выдавать лицензии на разведку и добычу газа и нефти в гайанском регионе.