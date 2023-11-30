Происходит это из-за венесуэльских претензий на гайанских регион Гайана-Эссекибо.

В сети появилась информация о том, что между Венесуэлой и Гайаной идут бои на границе. Ряд Telegram-каналов и иностранный новостник Clash Report, ссылаясь на бразильскую разведку, пишут о намерениях венесуэльских властей начать военную операцию в Гайане для возвращения в свой состав региона Гайана-Эссекибо. Примечательным является то, что недавно на континентальном шельфе Гайаны были обнаружены значительные запасы нефти. Имеются видеозаписи, на которых предположительно изображены боестолкновения между сторонами, но их достоверность не подтверждена. Также есть кадры, на которых бразильская армия направляет свои подразделения в сторону границы с Гайаной. Известно, что Бразилия поддерживает территориальную целостность своего соседа и готова за него вступиться, как и Соединённые Штаты Америки, Великобритания.

На выходных американская армия развернула личный состав отряда из состава 1-й бригады содействия силам безопасности в Гайане. Тогда же в Венесуэле прозвучали намерения включить в свой состав спорный регион, а венесуэльский президент Николас Мадуро назначил на 3 декабря консультативный референдум о будущем Гайана-Эссекибо, богатого природными ресурсами и ископаемыми.

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Ранее Россия и Венесуэла подписали договор о стратегическом сотрудничестве и партнёрстве.