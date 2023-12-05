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В конце ноября была новость о том, что существует риск развития пограничного конфликта между Венесуэлой и Гайаной. Венесуэльские власти вспомнили, что регион Гайана-Эссекибо исконно их территория и поставили вопрос присоединения региона на всенародный референдум.
По итогам голосования 95,4% венесуэльцев (более 9 миллионов человек) поддержали вхождение спорного региона в состав Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро отметил, что правительство сделало первые шаги к новому историческому этапу борьбы за принадлежащее им по праву.
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«Это первые шаги на пути к национальному единству», - добавил он
Ранее президент Гайаны обращался к народу своей страны, заверив в имеющейся мощной поддержке на международной арене и решимости армии.
Примечательно, что Бразилия поддерживает территориальную целостность Гайаны в текущих границах и готова оказывать помощь гайанцам. По сути дружественные для России бразильские власти готовы выступить против Венесуэлы, которая недавно подписала договор с российским правительством о стратегическом сотрудничестве.