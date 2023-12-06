Соединённые Штаты Америки нашли способ поспособствовать поставкам в этом ключе, не нарушив южнокорейские законы.

Дефицит артиллерийских снарядов калибра 155-мм несомненно оказывает влияние на боеспособность украинской армии, которая не может проводить столько обстрелов, сколько проводит Россия при её запасах боеприпасов с советских времён и собственном производстве, поставках партнёров.

Когда в Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки пришли к выводу, что украинским военным необходимо как минимум 90 тысяч снарядов в месяц, встал вопрос, где их взять, ведь на тот момент американский военно-промышленный комплекс производил лишь одну десятую из требуемого. Тут на помощь пришла Южная Корея, которую в своё время снабдили снарядами американцами. Нюанс заключался лишь в том, что южнокорейские законы не позволяли проводить прямые поставки оружия Украине.

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По данным The Washington Post, это не помешало отправить Вооружённым силам Украины целых 330 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм, доставленных через воздух и море в течение 41 дней путём косвенных поставок. Таким образом страна опередила по поставкам боеприпасов для артиллерии все страны Европейского союза в совокупности.

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Ещё в мае этого года была информация о том, что Южная Корея тайно перенаправляет свои снаряды Пентагону, который организовывает их передачу украинцам. Как оказалось, поставки идут ещё с начала года, хотя официально в Сеуле отказались от прямого предоставления украинской армии летального оружия в ноябре прошлого года и с этой позиции не отходят.