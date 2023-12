Деньги отправят на оказание социальной помощи наиболее уязвимым категориям населения страны.

Вчера Совет директоров Всемирного банка принял решение одобрить предоставление Украине кредита на сумму 1,2 миллиарда долларов, о чём сообщает пресс-служба организации. Поручителем страны выступает правительство Японии, давшее собственные гарантии.

В документе сообщается, что полученные от займа деньги будут направлены на финансирование 29 программ социальной помощи в стране и затронут наиболее уязвимые категории населения среди украинцев. Всё это будет в рамках проекта Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience, and Efficiency (INSPIRE)

реклама

Деньги будут отправлены тем, кто пострадал от последствий боевых действий, включая внутренних переселенцев и пострадавших от обстрелов.

Помощь одобрена японским правительством из целевого фонда Advancing Needed Credit Enhancement for Ukraine (ADVANCE Ukraine) и является частью международной поддержки Украины.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

На текущий момент в Европейском союзе согласовывают пакет финансовой помощи Украине на сумму в 50 миллиардов евро, которые предоставят в течение следующих четырёх лет.