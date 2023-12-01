Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Всемирный банк одобрил Украине кредит на $1,2 млрд под гарантии Японии
Деньги отправят на оказание социальной помощи наиболее уязвимым категориям населения страны.

реклама

Вчера Совет директоров Всемирного банка принял решение одобрить предоставление Украине кредита на сумму 1,2 миллиарда долларов, о чём сообщает пресс-служба организации. Поручителем страны выступает правительство Японии, давшее собственные гарантии.

В документе сообщается, что полученные от займа деньги будут направлены на финансирование 29 программ социальной помощи в стране и затронут наиболее уязвимые категории населения среди украинцев. Всё это будет в рамках проекта Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience, and Efficiency (INSPIRE)

реклама

Деньги будут отправлены тем, кто пострадал от последствий боевых действий, включая внутренних переселенцев и пострадавших от обстрелов.

Помощь одобрена японским правительством из целевого фонда Advancing Needed Credit Enhancement for Ukraine (ADVANCE Ukraine) и является частью международной поддержки Украины.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

На текущий момент в Европейском союзе согласовывают пакет финансовой помощи Украине на сумму в 50 миллиардов евро, которые предоставят в течение следующих четырёх лет.

#япония #всемирный банк
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Японии разбился ещё один конвертоплан Bell V-22 Osprey
По меньшей мере один человек погиб при крушении самолета US Osprey у берегов Японии
Военный самолет США Osprey потерпел крушение у берегов Японии, погиб по меньшей мере 1 человек
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
46
Российский сериал "Слово пацана" бъет рекорды просмотров на Украине, как и в России
17
В России освоили и ввели в производство критическую технологию для газовых турбин
11
Российское золото в центре внимания мирового рынка
1
Представлена ​​серия Vivo S18 с Snapdragon 7 Gen 3 и Dimensity 9200+ и схематическим изображением
+
Появилось сравнение Grand Theft Auto 6, подчеркивающее визуальное превосходство над GTA 5
4
СВО на Украине привела к переходу на тепловые насосы и снижению потребления газа в Европе
8
Frankfurter Allgemeine: Россия заметно превосходит Украину в разработке и производстве разных БПЛА
2
Россия совместно с Китаем построят крупнейшую ТЭС в мире
2
Выставочные экземпляры Tesla Cybertruck не радуют равномерностью зазоров между кузовными панелями
4
Против Криштиану Роналду подан коллективный иск за продвижение Binance
1
В России создаются целые подразделения для управления тяжелых ударных дронов С-70 "Охотник"
+
Со следующего года в Белоруссии богатые будут платить больше налогов в казну
4
Оператор «Билайн» рассказал о новой схеме телефонного мошенничества
+
5 лучших видеокарт всех времён и народов NVIDIA – что не так с рейтингом от Tom's Hardware
10
The Telegraph: Украина до сих пор не получила обещанные Абрамовичем 2,3 млрд от продачи ФК "Челси"
4
Xiaomi Civi 4 предположительно будет работать на чипсете Dimensity 8300-Ultra
+
Администрация города Сумы попала под критику киевской власти из-за провала мобилизации
+
Из старых видеокарт для криптомайнинга стали производить GeForce RTX 3080 20GB и RX 580 16GB
3
Cybertruck становится настоящей проблемой для компании Tesla
1

Популярные статьи

5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
126
Загадочный танк с башней Т-90М на корпусе Т-62 замечен в зоне СВО
10
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
4
Танк AMX-30 как символ военной мощи Франции в 20 веке
8
Как Южная Корея превратилась в глобального игрока на рынке вооружений
1
Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
24
О том как корабль Sony PlayStation идет на дно
10
Обходим западные санкции в Uplay и забираем бесплатно Assassin's Creed Syndicate
10
У берегов Японии разбился очередной конвертоплан V-22 Osprey ВС США
4
"Чёрный день" для ВВС США: как за одну ночь американцы потеряли шесть бомбардировщиков B-52
15

Сейчас обсуждают

Maxon
06:28
Офигенный сериал. А те кто говорит что шляпа, это поколение тиктокеров, дети. Им этого не понять. Они смотрят всякую дичь , снятую на телефон
Против Криштиану Роналду подан коллективный иск за продвижение Binance
Nikita Kiselev
06:27
Конченный? То, что у тебя зависимость от казино мы поняли. Но кичиться этим. Мда.
Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
Антон Прилуков
06:25
Почему я таких проблем с хардом не наблюдаю? Стоит ssd системный, плюс дешман ssd под свап и хард под файлопомойку. Его не видно и не слышно, пока к нему напрямую не обратишься.
Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
Александр Терешко
05:58
В СССР был полный цикл производства турбин. В Хабаровске на Дальэнергомаше делали. Пришли Москвичи и все уничтожили. Теперь по большей части торговые площади.
В России освоили и ввели в производство критическую технологию для газовых турбин
Сергей Шевченко
05:51
Привет, признайся - за какую сумму приобретал 3060? Очень любопытно)
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Apyruite
05:45
А зачем какая то вставка про эмуляторы?
Скрипт для блокировки Nouveau драйвера, и ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
Стас Иванов
05:40
А что не так с purple? У меня один такой стоит в компе, используется как помойка для фильмов и сериалов.
Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
nukemall
05:33
Если и макет, то сделанный из дохлого, развандаленного-каннибализированного Су-25, таких на территории б/у много осталось.
Бетонные блоки и шины не спасли украинский истребитель Су-25 от удара "Ланцета" в Долгинцево
Иванов Виктор
05:25
Ещё одна Машка
Против Криштиану Роналду подан коллективный иск за продвижение Binance
Иванов Виктор
05:23
Машка 🤫
Против Криштиану Роналду подан коллективный иск за продвижение Binance
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем