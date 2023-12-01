реклама
Вчера Совет директоров Всемирного банка принял решение одобрить предоставление Украине кредита на сумму 1,2 миллиарда долларов, о чём сообщает пресс-служба организации. Поручителем страны выступает правительство Японии, давшее собственные гарантии.
В документе сообщается, что полученные от займа деньги будут направлены на финансирование 29 программ социальной помощи в стране и затронут наиболее уязвимые категории населения среди украинцев. Всё это будет в рамках проекта Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience, and Efficiency (INSPIRE)
реклама
Деньги будут отправлены тем, кто пострадал от последствий боевых действий, включая внутренних переселенцев и пострадавших от обстрелов.
Помощь одобрена японским правительством из целевого фонда Advancing Needed Credit Enhancement for Ukraine (ADVANCE Ukraine) и является частью международной поддержки Украины.
На текущий момент в Европейском союзе согласовывают пакет финансовой помощи Украине на сумму в 50 миллиардов евро, которые предоставят в течение следующих четырёх лет.