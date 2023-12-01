Это особенно коснётся Донецкой области, в частности Авдеевского и Марьинского направления.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в Запорожье двух важных совещаний с военными и генералами. Первое затронуло тех, кто отвечает за оборону в Запорожской области, а второе коснулось общегосударственного вопроса по фортификации на всех основных направлениях, где необходимо ускорить строительство оборонительных сооружений.

Украинский президент подчеркнул, что прежде всего речь идёт о Донецке: Авдеевское, Марьинское и другие направления области, а также Харьковщине (Купянское направление) и оборонной линии Купянск - Лиман. Коснётся это и северных областей Украины, то есть оборонительные сооружения в перспективе должны покрыть границу с Белоруссией.

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Зеленский обсудил с военным командованием и министром обороны страны Рустамом Умеровым привлечение ресурсов частного бизнеса в этой работе.

Владимир Зеленский добавил, что вопрос потребностей в этом вопросе (усилении защитных линий) был обсуждён с партнёрами. Внимание было уделено в том числе образовательным учреждениях, в частности Запорожской области, чтобы дети могли учится в смешанном формате.

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Стоит отметить, что всё вышесказанное явно не сходится с ранними словами украинского президента про продолжении наступательных операций даже в зимний период. Скорее всего, сейчас акцент идёт на оборону занятых позиций.