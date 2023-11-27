Немецкие власти остались последней подпоркой для украинской армии.

Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы по экономическим вопросам Олег Соскин, активно публикующийся в российских средствах массовой информации, рассказал о надвигающейся проблеме для Украины.

Политик утверждает, что на текущий момент Германия входит в экономический кризис и по этой причине немецкому канцлеру Олафу Шольцу стоило бы сократить расходы страны, в особенности на военную помощь украинской армии. При таких обстоятельствах, если Германия «упадёт», то за ней следом и Украина, оставшаяся без поддержки Соединённых Штатов Америки.

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По мнению Соскина, Германия является последней подпоркой для украинской армии. Основная причина, почему Шольц не планирует прекращать помощь Украине, это - политические риски - падение рейтинга политика на фоне непопулярно решения. Очевидно, что поддерживать страну долгое время, а потом резко оборвать её поддержку было бы не самым выгодным решением для действующего немецкого правительства.

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