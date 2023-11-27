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Nacvark
Министр МВД Финляндии сообщила, что политическое убежище в стране может получить даже Путин
Страна существенно сократила количество пунктов въезда из России, но готова выдавать убежища всем нуждающимся.

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Известно, что недавно Финляндия начала закрывать контрольно-пропускные пункты на финско-российской границе, оставив лишь одно маленькое окно для россиян - КПП «Райя-Йоосеппи» (с российской стороны — «Лотта») в Мурманской области

Министр внутренних дел страны Мари Рантанен сообщила, что финскому правительству стоило бы продолжить политику на закрытие восточной границы, однако есть один нюанс. Страна по-прежнему открыта для россиян, которые хотят получить политическое убежище:

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«Любой гражданин может приехать в Финляндию и попросить убежище. Если Владимир Путин пересечёт эту границу и скажет «убежище», он останется здесь на всю жизнь», - утверждает финский министр.

По её словам, в этой ситуации Финляндия не может отказать гражданину.

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Стоит напомнить, что официальной причиной закрытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией является повышенная миграция. Финские власти жалуются, что с российских территорий много жителей Ближнего Востока и Африки пересекает границу незаконно, поэтому соответствующие меры необходимо было принять.

#путин #финляндия
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