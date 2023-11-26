Её применят для гуманитарного разминирования.

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский сообщил, что украинские Силы обороны получили механизированную дистанционно-управляемую машину разминирования Revival P («Возрождение») азербайджанского производства. Она уже поступила на вооружение. Украинский посол отметил, что спец. техника направлена Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям Полтавщины. Стоит отметить, что вместе с техникой в страну приехали местные специалисты от компании-производителя, которые будут обучать украинцев эксплуатации новой «чудо-машины»

Информация подтверждена и в украинском ведомстве, которое на своей официальной странице в Facebook (социальная сеть запрещённой в России организации Meta) оповестило о передаче Revival P для помощи сапёрам службы в проведении гуманитарного разминирования подконтрольных Вооружёнными силами Украины территориях.

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Примечательно, что подобной техникой Азербайджан сам пользуется, задействуя машины в разминировании территории бывшей Нагорно-Карабахской Республики, вошедшей в состав азербайджанского государства с 1 января 2024 года.