Один из механизмов, характерных швейцарской армии, уже внедрён в армянские вооружённые силы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о реформировании Вооружённых сил страны с учётом международного опыта, в том числе Швейцарии. Он также рассказал о новом механизме, внедрённом в армянскую армию.

Теперь в стране проводятся 24-дневные учебные сборы, целью которых является сдвинуть вооружённые силы в сторону швейцарской модели. За это время резервисты и мобилизационный ресурс, принимая участие в сборах, будут получать необходимые военные навыки, которые можно будет в случае чего применить.

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Стоит отметить, что Армения также отказывается принимать участие в военных учениях и мероприятиях ОДКБ, в то же время посещая организованные Соединёнными Штатами Америки учебные миссии.

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Ранее была новость о том, что Армения продолжает вооружаться оружием стандартов НАТО. Страна закупила у Индии гаубицы MArG 155-мм, а до этого получила от Франции многоцелевые бронеавтомобили Bastion производства компании Acmat. Армянские власти заинтересованы в том, чтобы продолжать военное сотрудничество с американцами.